Russische Dokumente, derer ein europäischer Geheimdienst habhaft werden konnte, belegen offenbar, dass der Kreml versucht, in Deutschland eine Antikriegs-Allianz aus der Linkspartei und der AfD zu fördern. Laut einem Bericht der Washington Post zeigen die Dokumente, dass höhere Offizielle im Kreml das Ziel einer russlandfreundlichen Querfront, die gegen die Unterstützung der Ukraine Stimmung macht, bereits im September formuliert haben. Mindestens eine Person aus dem engen Umfeld der Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht und mehrere AfD-Mitglieder sollen auch mit russischen Offiziellen in Kontakt gestanden haben. Auch wenn rechte Politiker sich positiv über Wagenknecht geäußert haben, bestreiten beide Seiten derartige Verbindungen. Auch der Kreml dementiert jede Einmischung in die deutsche Politik.