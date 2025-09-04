Die Spitze der Bundestags-Grünen hat die Fraktionschefs von Union, SPD und Linken zu einem Gespräch über ein AfD-Verbotsverfahren eingeladen. Im Brief der zwei Vorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann an Jens Spahn (CDU), Matthias Miersch (SPD) und die Vorsitzenden der Linksfraktion, Heidi Reichinnek und Sören Pellmann, heißt es: „Der Deutsche Bundestag hat vor dem Hintergrund unserer geschichtlichen Verantwortung die rechtliche und politische Pflicht, sich ernsthaft mit der Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens zu befassen, wenn ein entsprechender Anlass besteht.“ Dieser Zeitpunkt sei angesichts der fortschreitenden Radikalisierung der AfD jetzt gekommen. Bisher nahm die Linke die Einladung an.