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Einkommensteuer„Das ist Flickschusterei“

Lesezeit: 4 Min.

Die Bundesregierung will die Grundfreibeträge, den Arbeitnehmerpauschbetrag und das Kindergeld erhöhen. Bleibt Familien dadurch mehr Geld für Einkäufe? (Symbolbild)
Die Bundesregierung will die Grundfreibeträge, den Arbeitnehmerpauschbetrag und das Kindergeld erhöhen. Bleibt Familien dadurch mehr Geld für Einkäufe? (Symbolbild)
Maskot/Imago

Mit ihren geplanten Steuerentlastungen will die Koalition vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen unterstützen. Drei Haushalte rechnen vor, was sie für kommendes Jahr erwarten.

Von Yannik Yeşilgöz

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Hohe Rüstungsausgaben, explodierende Zinskosten, steigende Zuschüsse zur Rentenkasse: Eigentlich hat die Bundesregierung gar kein Geld für Steuersenkungen, wenn nicht zugleich an anderer Stelle gespart wird. Kein Wunder also, dass Union und SPD bei ihren Verhandlungen über eine Minimallösung nicht hinauskamen. Sie sieht vor, dass Gering- und Durchschnittsverdiener ein bisschen weniger, Bezieher von Top-Gehältern dagegen etwas mehr als bisher zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen müssen. Die SZ hat drei Steuerzahlerinnnen und Steuerzahler aus unterschiedlichen Einkommensgruppen gebeten, einmal vorzurechnen, welche Folgen die Reform für sie persönlich wohl haben wird.

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