Hohe Rüstungsausgaben, explodierende Zinskosten, steigende Zuschüsse zur Rentenkasse: Eigentlich hat die Bundesregierung gar kein Geld für Steuersenkungen, wenn nicht zugleich an anderer Stelle gespart wird. Kein Wunder also, dass Union und SPD bei ihren Verhandlungen über eine Minimallösung nicht hinauskamen. Sie sieht vor, dass Gering- und Durchschnittsverdiener ein bisschen weniger, Bezieher von Top-Gehältern dagegen etwas mehr als bisher zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen müssen. Die SZ hat drei Steuerzahlerinnnen und Steuerzahler aus unterschiedlichen Einkommensgruppen gebeten, einmal vorzurechnen, welche Folgen die Reform für sie persönlich wohl haben wird.