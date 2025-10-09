US-Präsident Trump verkündet Einigung bei Gaza-Verhandlungen. Dass sich die Hamas und Israel auf erste Schritte des US-Friedensplans geeinigt haben, dürfte Trump – der sich als Anwärter des Friedensnobelpreises sieht – als eigenen Erfolg auslegen. Für einen echten Frieden im Nahen Osten braucht es aber Zeit – und die Geduld des US-Präsidenten. Zum Artikel (SZ Plus)

Darum geht es beim Autogipfel. Heute treffen sich im Kanzleramt die Chefs der Autobauer mit den Spitzen der schwarz-roten Koalition sowie den Ministerpräsidenten der wichtigsten Auto-Bundesländer. Die Branche ist in der Krise, Tausende Stellen werden gestrichen, Sparprogramme auferlegt. Die deutsche Autoindustrie drängt darauf, das Verbrenner-Verbot auf EU-Ebene 2035 zu kippen. Zum Artikel

„Turbo-Einbürgerung“ wieder abgeschafft. Mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition und der AfD wird die besonders schnelle Einbürgerung wieder abgeschafft. Innenminister Dobrindt (CSU) sagte, die Einbürgerung müsse am Ende eines Integrationsprozesses stehen. Ergebnisse zu anderen Themen des gestrigen Koalitionsausschusses im Kanzleramt sollen am Donnerstag verkündet werden. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Ausweg aus Frankreichs Regierungskrise? Binnen 48 Stunden will Frankreichs Präsident Macron einen neuen Premierminister ernennen. Möglicherweise lässt sich die neuerliche Auflösung des Parlaments noch abwenden. Kurz vor seinem Abtritt hatte der scheidende Premierminister Lecornu gewarnt, Frankreich müsse aufpassen, weil die politischen Wirren das Image des Landes in der Welt gefährdeten. Zum Artikel

AfD-Fraktion kann sich nicht auf Antrag zur Wehrpflicht einigen. Die AfD streitet über ihre Position zur Wehrpflicht. Eigentlich ist die Partei für die Wiedereinführung. Doch vor allem im Osten regt sich Widerstand. Hier ist die AfD besonders erfolgreich und die Skepsis gegenüber der Politik der Bundesregierung im Ukrainekrieg besonders hoch. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen