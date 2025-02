Die radikal-islamische Hamas hat angekündigt, am Samstag sechs weitere israelische Geiseln aus dem Gazastreifen freizulassen. Sie waren am 7. Oktober 2023 entführt worden. Zudem würden bereits am Donnerstag die Leichen von vier getöteten Israelis übergeben, sagt der Hamas-Chef im Gazastreifen. Darunter sind laut Medienberichten die Kinder Ariel und Kfir Bibas. Zudem sei die Hamas bereit, Verhandlungen über den Beginn von Phase 2 des vereinbarten Waffenstillstands aufzunehmen. Auch Israels Außenminister Gideon Saar signalisierte Bereitschaft, über die nächste Stufe zu reden. Laut der Zeitung Haaretz sollen in der folgenden Woche die Leichen von vier weiteren Geiseln nach Israel zurückkehren.