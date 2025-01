Frauen können möglicherweise bald mit einem besseren Schutz im Fall einer Fehlgeburt rechnen. Das meldet der Tagesspiegel unter Berufung auf Familienministerin Lisa Paus (Grüne). Bislang haben Frauen, die vor der 24. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, keinen Anspruch auf Regeneration. Nach internen Absprachen zwischen den Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen, FDP und Union rechnet Paus dem Bericht zufolge mit einer zügigen Neuregelung. Demnach sollen bei Fehlgeburten schon deutlich vor der 24. Schwangerschaftswoche die Regeln des Mutterschutzes greifen. „Damit wird eine Schutzlücke für schwangere Frauen in Deutschland endlich geschlossen“, sagte Paus. Der geplante gestaffelte Mutterschutz biete betroffenen Frauen die Möglichkeit, sich zu erholen und so auch mögliche gesundheitliche Komplikationen zu vermeiden, so die Grünen-Politikerin.