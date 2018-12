15. Dezember 2018, 09:17 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Deutsche Bahn und Gewerkschaft EVG einigen sich in Tarifverhandlungen. Es gebe einen Abschluss, bestätigten beide Seiten am Samstagmorgen. Weitere Warnstreiks seien damit abgewendet. Zur Nachricht

Trump nominiert Interims-Stabschef. Der US-Präsident hat nach einer Woche der Suche offenbar niemanden gefunden, der den Job dauerhaft übernehmen will. Von Januar an wird deshalb Haushaltsdirektor Mulvaney übergangsweise Stabschef.

Australien erkennt Westjerusalem als Israels Hauptstadt an. Ein Umzug der Botschaft ist erst für den Fall einer Zweistaatenlösung geplant. Kritik an dem Schritt kommt von den muslimisch geprägten Ländern Südostasiens. Zur Meldung

Nichts gehört, nichts gewusst in der Abgasaffäre. Ein VW-Jurist warnte früh vor den Folgen des Diesel-Desasters - darunter angeblich auch den damaligen Finanzvorstand und heutigen Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch. Der weist alle Vorwürfe zurück. Die Einzelheiten

Den Genossen geht das Geld aus. Die SPD gerät zunehmend in Finanznot. Grund sind die schlechten Wahlergebnisse - und die große Koalition. Von Mike Szymanski

Was sich mit dem "Gute-Kita-Gesetz" ändert. 5,5 Milliarden Euro fließen künftig in Kindertagesstätten. Kann die Betreuung wirklich besser werden, wenn zugleich die Eltern entlastet werden sollen? Antworten auf die wichtigsten Fragen .

Was wichtig wird

Orthodoxe Kirchen in der Ukraine wollen sich zu eigenständiger Nationalkirche zusammenschließen. Gegen erbitterten Widerstand aus Moskau will sich die Ukraine auch kirchlich von Russland lösen. Der Streit über eine eigene Kirche in der Ukraine spaltet seit Monaten die orthodoxe Christenheit. Auf einer Synode am Samstag will der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel der neuen Kirche die Eigenständigkeit verleihen.

"Gelbwesten" wollen wieder demonstrieren. Am letzten Wochenende waren in ganz Frankreich weit über 100 000 Menschen auf die Straße gegangen. Es kam auch zu Krawallen. Im ganzen Land wurden über 1700 Menschen festgenommen. Präsident Macron machte den Demonstranten in einer Fernsehansprache Zugeständnisse. Trotzdem wurden neue Proteste angekündigt.

Frühstücksflocke