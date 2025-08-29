Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow hat den alten Vorschlag erneuert, es solle eine Debatte über eine neue deutsche Nationalhymne geben, sowie eine Abstimmung über die Farben der Nationalflagge gefordert. Er kenne viele Ostdeutsche, „die die Nationalhymne aus vielerlei Gründen nicht mitsingen“, sagte der Linken-Politiker der Rheinischen Post. Er würde daher anstelle der dritten Strophe des Deutschlandliedes von Hoffmann von Fallersleben gerne die „Kinderhymne“ von Bertolt Brecht zur Abstimmung stellen, eine Idee, die bei und nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1989/90 immer wieder einmal vorgetragen wurde. Auch über die demokratischen Farben Schwarz-Rot-Gold solle neu abgestimmt werden, findet Ramelow.