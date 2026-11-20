Vom 2. Januar an sollen sich Bürgerinnen und Bürger mithilfe einer App ausweisen können. Bundesdigitalminister Wildberger kündigt aber an, dass es anfangs noch „holpern“ wird.

In knapp sechs Wochen, am 2. Januar, soll die digitale Brieftasche an den Start gehen. Es ist das bislang wichtigste Projekt von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) und soll das Leben von Millionen Bürgerinnen und Bürgern einfacher machen. Nicht nur in der Verwaltung, sondern im Alltag der Menschen.