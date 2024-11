Die Einbürgerungsreform der Ampelkoalition stellt die Kommunen vor enorme Herausforderungen. Wie eine Umfrage der Welt am Sonntag unter den 25 größten Städten zeigt, ist die Zahl der Einbürgerungsanträge binnen zwei Jahren um 50 Prozent gestiegen. Für betroffene Ausländer heißt das: Sie müssen teilweise Jahre auf einen deutschen Pass warten. 2022 stellten demnach 81 007 Personen einen Einbürgerungsantrag. 2024 waren es bereits 122 882. Mehrere Städte gaben an, dass 18 Monate Bearbeitungszeit realistisch seien, es werden aber auch deutlich längere Zeiten genannt. Besonders herausfordernd ist die Situation in Leipzig. „Derzeit besteht eine Wartezeit von 50 Monaten bis zur Antragstellung“, sagte ein Sprecher.