11. April 2019, 11:43 Uhr EIL Wikileaks-Gründer Assange in London festgenommen

Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Das teilte die Londoner Polizei am Donnerstag mit. Demnach hat die Festnahme in der Botschaft stattgefunden. Die Metropolitan Police sei aufgrund des Haftbefehls in die Botschaft eingeladen worden. "Er ist in einer Polizeistation in der Londoner Innenstadt in Gewahrsam", heißt es in einer Stellungnahme. Der 47-Jährige werde "so bald wie möglich" einem Gericht vorgeführt.

Möglich wurde die Festnahme offenbar durch die Änderung von Assanges Aufenthaltsstatus in der Botschaft: Kürzlich hatte ihm Ecuador das diplomatische Asyl entzogen.

Assange hatte sich im Juni 2012 in die Botschaft in London geflüchtet, um seiner Festnahme und Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen zu entgehen. Die schwedische Justiz stellte ihre Ermittlungen zwar später ein, doch Assange fürchtet eine Strafverfolgung in den USA. Dort droht ihm wegen der Veröffentlichung brisanter Dokumente zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak ein Verfahren wegen Geheimnisverrats und womöglich lebenslange Haft. Auch die britischen Behörden erklärten, ihn festnehmen zu wollen, weil er durch die Flucht in die Botschaft Kautionsauflagen verletzt habe.

