Walter-Borjans will nicht mehr als SPD-Chef kandidieren

Er sei 2019 angetreten, um die Partei auf Kurs zu bringen. "Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran."

Norbert Walter-Borjans will nicht mehr als SPD-Chef kandidieren. Das sagte er der Rheinischen Post. "Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen", sagt der 69-Jährige. "Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran."

Eine Sprecherin der SPD bestätigte, dass Walter-Borjans beim Parteitag im Dezember nicht erneut antreten werde. Er bildet seit 2019 ein Führungsduo mit Saskia Esken. Die Co-Parteivorsitzende dankte ihm auf Twitter für die gemeinsame Zeit. "Die SPD ist wieder da und sie ist stark."

Esken und Walter-Borjans hatten sich 2019 auf einer Reihe von Regionalkonferenzen der Basis präsentiert und sich bei einem Mitgliedervotum gegen mehrere andere Kandidatenteams durchgesetzt, wobei sie vor allem auf die Unterstützung von Parteilinken wie den Jusos zählen konnten.

Zu den unterlegenen Bewerbern zählte damals auch Vizekanzler Olaf Scholz, den die Partei in diesem Jahr als Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl schickte. Esken schrieb, man werde den Weg in den Koalitionsverhandlungen gemeinsam "zu einem guten Erfolg führen".

