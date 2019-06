26. Juni 2019, 09:00 Uhr EIL Stephan E. hat Mord an Lübcke gestanden

Der tatverdächtige Stephan E. soll den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten zugegeben haben. Das berichten Teilnehmer einer Innenausschusssitzung im Bundestag.

Der tatverdächtige Stephan E. hat den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gestanden. In einer Vernehmung am Dienstag gab er zu, den CDU-Politiker erschossen zu haben. Grund für die Tat sei seine Empörung über Lübckes Äußerungen im Jahr 2015 gewesen. E. behauptet zudem, er habe alleine gehandelt und keine Mittäter und Mitwisser gehabt. Die Polizei hat allerdings Hinweise auf weitere Täter.

Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im hessischen Wolfhagen-Istha niedergeschossen worden. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein.

Stephan E. ist vielfach für Gewaltdelikte vorbestraft, im Jahr 1995 war er rechtskräftig wegen eines versuchten Bombenattentats auf eine Flüchtlingsunterkunft zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Auch in den darauffolgenden Jahren kam er vielfach wegen rassistisch motivierter Gewaltdelikte vor Gericht. Er soll im Umfeld der hessischen NPD und der Autonomen Nationalisten tätig gewesen sein. Der Name Stephan E. fiel auch im Zuge der Aufarbeitung der NSU-Mordserie im Hessischen Landtag. Zuletzt war Stephan E. nicht als rechtsextremer Gefährder eingestuft.

Mehr in Kürze auf SZ.de.

