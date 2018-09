13. September 2018, 12:18 Uhr Verfassungsschutzpräsident SPD fordert Maaßens Entlassung: "Merkel muss jetzt handeln"

"Für die SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass Maaßen gehen muss", twittert SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Der Koalitionsstreit um den Verfassungsschutzpräsidenten eskaliert.

Die SPD-Spitze fordert von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen abzusetzen. "Für die SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass Maaßen gehen muss. Merkel muss jetzt handeln", schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit Blick auf Maaßens Einlassungen zu ausländerfeindlichen Vorfällen in Chemnitz auf Twitter.

Am späten Mittwochabend hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dem das Bundesamt für Verfassungsschutz unterstellt ist, hinter Maaßen gestellt, nachdem beide vom Innenausschuss des Bundestags befragt worden waren. In seiner Haushaltsrede am Donnerstagmorgen untermauerte Seehofer seinen Entschluss, während die Stimmen des Koalitionspartners lauter wurden, die eine Entlassung Maaßens forderten.

Juso-Chef Kevin Kühnert verlangte, die Koalition mit der Union infrage zu stellen, sollte Maaßen im Amt bleiben. SPD-Fraktionsvize Eva Högl sagte im Bundestag, ihre Partei sei nicht überzeugt, dass Maaßen das Vertrauen in die Sicherheitsbehörde wiederherstellen konnte. "Deswegen halten wir ihn, und das sage ich für die SPD-Fraktion, leider nicht mehr für den Richtigen an der Spitze des Verfassungsschutzes." Unter Applaus von Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles fügte Högl hinzu: "Und Herr Seehofer, deswegen bitte ich Sie noch einmal darüber nachzudenken, und Frau Bundeskanzlerin, auch Sie bitte ich an dieser Stelle, für Klarheit zu sorgen"".

In mehreren Interviews schloss sie allerdings einen Bruch des Regierungsbündnisses aus. Die SPD werde wegen Maaßen nicht die Koalition verlassen, "denn wir haben eine ganze Menge mehr auf der Agenda, von Miete über Rente, Pflege bis zu Arbeitsmarkt, und das wollen wir schon auch noch umsetzen in den nächsten Jahren", sagte Högl im RBB.

Aus der Opposition verlangten Grüne und Linke ebenfalls die Entlassung Maaßens.

Der Verfassungsschutzpräsident hatte vergangene Woche in einem Interview gesagt, seiner Behörde lägen keine belastbaren Informationen für Hetzjagden in Chemnitz vor. Auch gebe es keine Belege dafür, dass das im Internet kursierende, von "Antifa Zeckenbiss" hochgeladene Video zu "diesem angeblichen Vorfall" authentisch sei. Kritiker werfen Maaßen vor, die Chemnitzer Ereignisse zu verharmlosen und rechten Gruppen oder Parteien wie der AfD in die Hände zu spielen.

Am Mittwoch stand er dazu dem Parlamentarischen Kontrollgremium sowie dem Innenausschuss des Bundestages Rede und Antwort. Nach den mehrstündigen Sitzungen gab Seehofer am Abend dem Geheimdienstchef Rückendeckung und bekräftigte dies im Bundestag. Maaßen habe weiterhin sein Vertrauen, sagte der Minister. In den Sitzungen habe er überzeugend seine Handlungsweise dargelegt. "Er hat manche Verschwörungstheorien überzeugend entkräften können." Zugleich habe er deutlich Position gegen Rechtsradikalismus bezogen.