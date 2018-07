19. Juli 2018, 13:58 Uhr Katalanischer Separatistenführer Spanien zieht Auslieferungsgesuch für Puigdemont zurück

Carles Puigdemont hält sich derzeit in Deutschland auf

Die spanische Justiz verzichtet auf eine Auslieferung des in Deutschland festgenommenen ehemaligen katalanischen Regierungschefs Puigdemont.

Das Oberste Gericht in Madrid zieht den internationalen und den europäischen Haftbefehl zurück. Der nationale Haftbefehl gilt jedoch auch weiterhin.

Die spanische Justiz verzichtet auf eine Auslieferung des in Deutschland festgenommenen katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont. Der Ermittlungsrichter am Obersten Gericht in Madrid, Pablo Llarena, habe den internationalen und den europäischen Haftbefehl zurückgezogen, teilte das Gericht mit. Auch die entsprechenden Haftbefehle gegen fünf weitere Politiker wurden fallen gelassen.

Das Oberste Gericht in Madrid verwies zur Begründung auf die kürzlich ergangene Entscheidung der deutschen Justiz. Das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig hatte eine Auslieferung Puigdemonts an Spanien für zulässig erklärt, allerdings nur wegen des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder, nicht aber wegen Rebellion, dem Hauptvorwurf der spanischen Justiz.

Wäre der Katalane auf Basis dieser Entscheidung von Deutschland ausgeliefert worden, hätte er in Spanien auch nur wegen des Vorwurfs der Veruntreuung vor Gericht gestellt werden können.

Richter Llarena warf der deutschen Justiz vor, eine Entscheidung vorweggenommen zu haben, die eigentlich in Spanien hätte getroffen werden müssen, berichtet die katalanische Zeitung La Vanguardia. Dem Blatt zufolge wird der nationale Haftbefehl aufrecht erhalten. Im Falle einer Rückkehr nach Spanien würde Puigdemont also dort weiterhin eine Verhaftung auch wegen des Vorwurfs der Rebellion drohen.

Puigdemont war aufgrund des internationalen Haftbefehls im März bei der Durchreise in Schleswig-Holstein festgenommen worden.