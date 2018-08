15. August 2018, 16:40 Uhr Oberstes NRW-Gericht Sami A. muss nach Deutschland zurückgeholt werden

Die Stadt Bochum muss den als mutmaßlichen Gefährder eingestuften Tunesier Sami A. nach Deutschland zurückholen.

Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster in letzter Instanz entschieden.

Der Beschluss war mit Spannung erwartet worden: Der stellvertretende Ministerpräsident von NRW hatte zuvor persönlich Verantwortung für die umstrittene Abschiebung übernommen.

Die Stadt Bochum muss den nach Tunesien abgeschobenen und als mutmaßlichen Gefährder eingestuften Sami A. nach Deutschland zurückholen. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster (OVG) am Mittwoch beschlossen. Die Abschiebung von A., der früher Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden gewesen sein soll, sei "offensichtlich rechtswidrig" gewesen.

Die Umstände der Abschiebung sind umstritten. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen hätte sie nicht fortgesetzt werden dürfen, entschied nun das OVG. Denn es habe vorläufig ein Abschiebungsverbot wegen drohender Folter gegolten. Die Entscheidung sei der Stadt auch rechtzeitig bekannt geworden, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts - nämlich eine Stunde, bevor Sami A. den tunesischen Behörden übergeben wurde. Die Abschiebung hätte nach Ansicht des Gerichts also abgebrochen werden können.

Das Gericht merkte zudem an, dass diese Kurzfristigkeit hätte vermieden werden können. Die Richter in Gelsenkirchen ahnten nichts von einer Eilabschiebung des Tunesiers, sonst hätten sie ihre Entscheidung schneller übermittelt. Sie fühlten sich im Nachhinein "ausgetrickst", nannten das behördliche Vorgehen "grob rechtswidrig" - und ordneten an, Sami A. nach Deutschland zurückzuholen.

Brisant ist der Richterspruch auch für die schwarz-gelbe Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Der stellvertretende Ministerpräsident und Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) hatte im Juli "die persönliche Verantwortung" für die umstrittene Abschiebung des Tunesiers übernommen.

Die Stadt Bochum hätte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen und Verfassungsbedenken ins Feld führen - lenkte nach Bekanntgabe des Beschlusses aber ein. Das zuständige Ausländeramt werde eine Betretungserlaubnis an die Anwältin von A. weiterleiten, sagte Sprecher Thomas Sprenger der nachrichtenagentur dpa. Im nächsten Schritt müsse das Auswärtige Amt ein Visum für die Einreise ausstellen. "Wir als Stadt geben der Anwältin von Sami A. jetzt eine Kostenzusage für den Rückflug", sagte Sprenger. Mehr könne die Stadt dann nicht tun.

Nicht behandelt wurde am Mittwoch die Frage, ob dem Abgeschobenen in Tunesien tatsächlich Folter oder unmenschliche Behandlung gedroht habe. Bei der Entscheidung über die Rückholung ging es lediglich um Kommunikation und Verhalten der Behörden (Aktenzeichen: 17 B 1029/18).