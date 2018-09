25. September 2018, 17:57 Uhr Unionsfraktion Merkel räumt nach Brinkhaus-Wahl Niederlage ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel räumt nach der Schlappe für ihren Vertrauten Volker Kauder bei der Wahl zum Unionsfraktionsvorsitzenden ihre Niederlage ein.

Es gebe "Stunden der Demokratie", in denen es auch Niederlagen gebe, sagt Merkel.

Die Opposition sieht die CDU-Chefin schwer angeschlagen. Aus der Linkspartei kommt die Forderung nach der Vertrauensfrage.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach der überraschenden Wahl von Ralph Brinkhaus (beide CDU) zum neuen Chef der Unionsfraktion ihre Niederlage eingeräumt. Sie habe den bisherigen Vorsitzenden Volker Kauder (CDU) unterstützt, sagte Merkel in Berlin. Es gebe aber "Stunden der Demokratie", in der es auch Niederlagen gebe. Daran sei "nichts zu beschönigen", betonte die Kanzlerin.

CSU-Chef Horst Seehofer sagte auf die Frage, ob er die Situation in der Fraktion falsch eingeschätzt habe, man müsse jetzt mit den Abgeordneten reden. Das Ergebnis der Wahl sei zu akzeptieren. Paul Ziemiak, Chef der Jungen Union, gratulierte Brinkhaus via Twitter und schrieb dazu: "Die Medien werden heute alles analysieren, ich mache es ganz knapp: Das ist Demokratie!"

Beim Koalitionspartner SPD zeigt man sich über das Ergebnis besorgt. "Das ist keine gute Nachricht für GroKo, weil die Abstimmung Merkel wohl treffen soll und die Zerrissenheit der Union zeigt. Jetzt heißt es: keine Schadenfreude. Wir haben noch wichtige Arbeit zu leisten", schreibt der Sozialdemokrat Karl Lauterbach auf Twitter.

Sigmar Gabriel warnte jedoch davor, die Situation überzubewerten. "Jetzt keine Regierungskrise herbeireden!", schrieb der ehemalige SPD-Außenminister in einem Statement. "Die heutige Personalentscheidung Brinkhaus/Kauder war eine demokratische Entscheidung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Nicht mehr und nicht weniger", schrieb Gabriel weiter.

Juso-Chef Kevin Kühnert zeigte sich erstaunt über den Ausgang der Wahl. Auf Twitter nennt er das Ergebnis "krass" und einen "Donnerschlag". "Das ist ein Aufstand gegen Merkel", twitterte der SPD-Politiker und stellvertretende Bundestagspräsident Thomas Oppermann.

Bei der Opposition sieht man das genauso. Der FDP-Chef Christian Lindner wertete die Abstimmung als ein "Signal der Unzufriedenheit und der Erneuerung zugleich". Brinkhaus habe den Mut gehabt, gegen das eigene Establishment, ganz allein und gegen manchen bösen Kommentar zu kandidieren. Dafür gebühre ihm "Respekt".

"Die Abwahl von Kauder ist Aufstand gegen Angela Merkel"

"Die Entscheidung zeigt: In der Union haben sie über Jahre Konflikte mit Kompromissen zugedeckt", erklärte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Anton Hofreiter, in Berlin. "CDU und CSU werden jetzt ihren Kurs zu klären haben." Die Grünen gratulierten Brinkhaus und dankten Volker Kauder, "mit dem wir in den vergangenen Jahren bei allem inhaltlichen Streit verlässlich zusammengearbeitet haben".

Die Linkspartei zweifelt, ob die Kanzlerin überhaupt noch eine Mehrheit im Bundestag hat. "Frau Merkel sollte im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellen", sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch. "Die Abwahl von Kauder ist Aufstand gegen Angela Merkel", twitterte Linken-Chef Bernd Riexinger. Die Regierung versinke im Chaos, schreibt er weiter - und macht dafür auch jemanden persönlich Verantwortlich. Innenminister Horst Seehofer habe der Union "einen Bärendienst" erwiesen.

AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel meldete sich ebenfalls bei Twitter zu Wort. "Mit dem Durchfallen Volker Kauders bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden zeigt sich der Machtverlust Angela Merkels in der CDU nun deutlich. Die Merkeldämmerung hat endgültig eingesetzt", schrieb sie.