20. März 2019, 13:12 Uhr EIL May beantragt Brexit-Aufschub bis Ende Juni

Das erklärt die britische Premierministerin im Unterhaus. Die anderen Mitgliedsstaaten müssen der Verschiebung aber noch zustimmen.

Die britische Premierministerin Theresa May hat bei der EU einen Brexit-Aufschub bis Ende Juni beantragt. Das erklärte sie am Mittwoch im Unterhaus in London. Sollten die anderen EU-Mitgliedsstaaten der Verschiebung zustimmen, würde das Vereinigte Königreich kurz nach der Europawahl im Mai austreten. An den Wahlen müsste Großbritannien dann aber nicht mehr teilnehmen.

Mehr Informationen in Kürze auf SZ.de

