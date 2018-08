28. August 2018, 23:09 Uhr Bundesregierung Große Koalition einigt sich auf Rentenpaket

Schon am Mittwoch kann die Einigung im Kabinett verabschiedet werden. Während der Arbeitslosenbeitrag gesenkt wird, soll das Renteniveau nur bis 2025 gesichert werden.

Die Spitzen von Union und SPD haben sich am Dienstagabend auf ein Rentenpaket geeinigt. Das teilte Sozialminister Hubertus Heil (SPD) in Berlin mit. Schon am Mittwoch soll es im Kabinett verabschiedet werden. Das Rentenniveau soll bis zum Jahr 2025 gesichert werden.

Zudem einigten sich die Parteispitzen auf eine Absenkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung um insgesamt 0,5 Prozentpunkte. Heil sagte, der Beitrag werde zum 1. Januar gesetzlich um 0,4 Punkte gesenkt, und befristet bis 2022 per Verordnung um zusätzlich 0,1 Prozentpunkt.

In Kürze mehr bei SZ.de.

