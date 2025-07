Pflegebedürftige in Heimen oder ihre Angehörigen müssen immer tiefer in die eigene Tasche greifen. Die Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr ist im Bundesdurchschnitt im Jahresvergleich von 2871 Euro auf 3108 Euro pro Monat gestiegen, wie der Verband der Ersatzkassen am Dienstag mitteilte. Das sind 237 Euro oder 8,3 Prozent mehr. Stichtag für den Vergleich war der 1. Juli. Gründe für den erneuten Anstieg seien steigende Personal- und Lebenshaltungskosten, hieß es. Patientenschützer und Ersatzkassen sehen Bund und Länder in der Pflicht. Der Eigenanteil ist im ersten Aufenthaltsjahr in einem Pflegeheim besonders hoch. Danach reduziert er sich von Jahr zu Jahr, da der Zuschuss der Pflegekassen steigt. Die Bundesregierung will sich in absehbarer Zeit der Reformbedürfigkeit der Pflegeversicherung stärker widmen.