Wollte man die Sorgen der Mieter einmal lyrisch umschreiben, könnte man im Rilke-Jahr 2026 eine berühmte Zeile des Dichters modifizieren: „Wer jetzt kein Haus hat, findet keines mehr.“ Aber den Mietern und denen, die es bleiben wollen, ist vermutlich nicht nach Gedichten zumute. Schon gar nicht, wenn sie mit der härtesten Waffe aus dem Arsenal der Vermieter angegriffen werden, der Kündigung wegen Eigenbedarfs.