(SZ) Interessante Überschrift soeben im Portal kreiszeitung.de: „Wildtier kämpft gegen schlechten Ruf“. Anlass für diese Meldung war, dass das Eichhörnchen bei einer Publikumswahl der Sielmann-Stiftung zum Gartentier des Jahres 2026 gekürt worden ist. Und womöglich ist diese Auszeichnung hilfreich bei den Bemühungen des Eichhörnchens, seinen Ruf ein wenig aufzupolieren. Der mag auch daher rühren, dass das Tier als etwas zerstreut gilt, weil es dauernd Nüsse als Vorrat irgendwo eingräbt, danach aber viele dieser Depots vergisst. Wie nun der von der Kreiszeitung ausgerufene Kampf des Eichhörnchens gegen seinen schlechten Ruf ganz praktisch aussieht? Weist ein Eichhörnchen-Sprecher darauf hin, dass aus den vergessenen Samen ganze Wälder wachsen? Repariert es der Amsel ihr Nest, statt es zu plündern? Hängt es die Plakette für das Gartentier des Jahres draußen an seine Behausung, den Kobel, damit jeder weiß: Obacht, hier wohnt ein Preisträger? So würden es vermutlich Menschen machen, zuallererst Journalisten, denen Preise so wichtig sind.