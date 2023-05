Angela Merkel, die von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin war, hat am Dienstag in Köln den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen entgegengenommen, die höchste Auszeichnung des Bundeslandes. Der dortige Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) verteidigte die Ehrung im Vorfeld gegen Kritik. "Das ist keine Heiligsprechung", sagte Wüst im Deutschlandfunk. Merkel habe Deutschland durch zahlreiche Krisen gebracht. "In all diesen Krisen gibt es Situationen, wo die allerschönste, die beste, die paradiesischste Lösung nicht zu finden ist", sagte der CDU-Politiker. Der Preis sei "ein Dankeschön für eine Frau, die Bemerkenswertes geleistet hat".