21. August 2018, 22:31 Uhr Ehemaliger Trump-Anwalt Cohen geht Deal mit Ermittlern ein

Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen will sich schuldig bekennen.

Es geht um Bank- und Steuerbetrug sowie die Zahlungen an mutmaßliche Trump-Geliebte.

Cohen könnte laut CNN eine Haftstrafe von drei bis vier Jahren erhalten.

Von Hubert Wetzel , Washington

Der ehemalige persönliche Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, will sich Medienberichten zufolge vor einem Gericht in New York schuldig bekennen, im Auftrag des heutigen US-Präsidenten Schweigegeld an Frauen bezahlt und damit gegen verschiedene Geldwäsche- und Wahlkampffinanzierungsgesetze verstoßen zu haben. Die Frauen, unter ihnen die Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias Stormy Daniels, hatten früher sexuelle Beziehungen zu Trump und sollten durch die Zahlungen daran gehindert werden, während des Wahlkampfs 2016 öffentlich darüber zu reden. Cohen hatte die Zahlungen für seinen damaligen Klienten Trump abgewickelt.

Durch Cohens Geständnis wird Trump de facto der Lüge überführt. Er hatte nicht nur immer wieder bestritten, außereheliche Affären gehabt zu haben, sondern auch behauptet, er wisse nichts von Zahlungen an die Frauen. Inzwischen ist bekannt, dass Cohen das Geld sowohl im Auftrag des damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump weitergeleitet als auch die Ausgaben von diesem erstattet bekommen hatte.

Da Cohen die Zahlungen über eine ausländische Briefkastenfirma laufen ließ, verstieß er offenbar gegen Geldwäschegesetze. Politisch heikler ist jedoch, dass er die Zahlungen als Wahlkampfausgaben hätte deklarieren müssen, da der Zweck eindeutig war, das Schweigen der Frauen während des laufenden Wahlkampfs zu erkaufen, um dem ohnehin angeschlagenen Kandidaten Trump politische Schwierigkeiten zu ersparen. In den entsprechenden Meldedokumenten tauchten die Zahlungen allerdings nicht auf.

Kooperiert Cohen mit den Anklägern?

Unklar ist, ob Cohen den Staatsanwälten noch weiteren Einblick in die Geschäfte von Trump gegeben hat. Wie die New York Times berichtete, schließt Cohens Geständnis keine Zusage ein, umfassend mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Das kann sich aber ändern.

Für Trump könnte das unangenehm werden - Cohen war jahrelang einer seiner engsten Vertrauten und Geschäftspartner, wenn jemand über möglicherweise unregelmäßige Geschäfte des früheren Hotel- und Immobilienunternehmers Trump Bescheid weiß, dann wohl Michael Cohen. Derartige Erkenntnisse könnten auch für den US-Sonderermittler Robert Mueller interessant sein, der nach möglicherweise illegalen Kontakten zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung sucht. Er hatte die Ermittlungen gegen Cohen in New York ins Rollen gebracht.