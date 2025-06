Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wird neben seiner Tätigkeit im Bundestag Experte bei der WHO. Bei der Weltgesundheitsorganisation wird der SPD-Politiker nach eigenen Angaben unentgeltlich in einer Kommission für Klima und Gesundheit mitarbeiten. Das Gremium, das am kommenden Mittwoch in der isländischen Hauptstadt Reykjavík ins Leben gerufen werden soll, wird nach Lauterbachs Angaben an einem Bericht zu den Folgen des Klimawandels für die Gesundheit arbeiten. Die Erkenntnisse der Kommission sollen unter anderem bei der nächsten Weltklimakonferenz eine Rolle spielen. Er werde sich der Arbeit, die unbezahlt sei, in der sitzungsfreien Zeit des Bundestages widmen. Der SPD-Politiker ist im Bundestag Vorsitzender des Forschungsausschusses.