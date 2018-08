29. August 2018, 20:32 Uhr Ehemalige Kolonie Deutsch-Südwestafrika Bitte um Vergebung

Die Bundesregierung bekennt sich, vertreten durch Michelle Müntefering, zu den Gräueln an Herero und Nama zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Von Susanne Klein

Bei der Rückgabe menschlicher Gebeine an Namibia hat sich Staatsministerin Michelle Müntefering (SPD) als Vertreterin der Bundesregierung zu den Gräueltaten während der deutschen Kolonialzeit bekannt. Das Unrecht der Vorfahren könne nicht rückgängig gemacht werden, sagte die Staatsministerin für internationale Kulturangelegenheiten im Auswärtigen Amt am Mittwoch anlässlich eines Gedenkgottesdienstes und einer Übergabezeremonie in Berlin. Sie bitte aber "aus tiefstem Herzen um Verzeihung".

Die menschlichen Gebeine stammen von Opfern aus den Volksgruppen Herero und Nama und waren in der Kolonialzeit aus Deutsch-Südwestafrika ...