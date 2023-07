Von Georg Ismar, Berlin

Lars Klingbeil sieht etwas abgekämpft aus zurzeit, der wochenlange Streit um das Heizungsgesetz, Krisen allerorten, Terminhatz - das setzt dem SPD-Chef sichtbar zu. Er, der nach dem Bundestagswahlsieg ein "sozialdemokratisches Jahrzehnt" ausrief, muss zudem erleben, dass keine Partei in Umfragen, gemessen am Ergebnis 2021, so viel verliert wie die SPD.