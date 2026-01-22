Für einen Mann vom Nachrichtendienst ist Egisto Ott äußerst gesprächig, was sein Privatleben betrifft. Auf die Frage des Richters nach seinen finanziellen Verhältnissen antwortet er: „Viel Geld auf dem Konto habe ich nicht.“ Er verdiene 2200 Euro netto, habe ein Einfamilienhaus und „Schulden bei der Bank“.
SpionageHatte Russland einen Helfer beim österreichischen Nachrichtendienst?
In Wien steht ein Verfassungsschützer vor Gericht, der im Auftrag von Jan Marsalek für Russland spioniert haben soll. Am ersten Prozesstag bestreitet er wortreich die Vorwürfe.
Von Verena Mayer, Wien
