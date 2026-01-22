Für einen Mann vom Nachrichtendienst ist Egisto Ott äußerst gesprächig, was sein Privatleben betrifft. Auf die Frage des Richters nach seinen finanziellen Verhältnissen antwortet er: „Viel Geld auf dem Konto habe ich nicht.“ Er verdiene 2200 Euro netto, habe ein Einfamilienhaus und „Schulden bei der Bank“.