Übertriebenes Engagement für die Windkraft ließ sich dem Freistaat Bayern eigentlich nie nachsagen. Im Norden und in der Mitte Deutschlands entstand in den vergangenen Jahren Windrad um Windrad, in Bayern alle paar Monate mal eins. Abstandsvorgaben, nach der etwa eine 200 Meter hohe Anlage nicht näher als zwei Kilometer an Wohnhäusern stehen durfte – die 10-H-Regel –, taten ihr Übriges. Knapp 30 000 Windräder gibt es mittlerweile in Deutschland. Und nur ein gutes Dreißigstel davon in Bayern. Umso erstaunlicher, wofür sich die Bayerische Staatskanzlei nun im Bundesrat starkmacht.