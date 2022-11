Diese Digitale Sonderausgabe vereint Rezensionen der besten Bücher für Kinder- und Jugendliche, die in diesem Jahr in der SZ erschienen sind.

Von Heike Nieder

Als Kind sei sie für ihre Eltern oft nicht erreichbar gewesen, sagt Kirsten Boie. "Ich war nämlich gerade auf der Prärie unterwegs, musste mit Kalle Blomquist einen Mord aufdecken oder mit den Fünf Freunden verbrecherischen Wissenschaflern in Höhlen tief unter der Irischen See das Handwerk legen." Die Hamburger Kinderbuchautorin, die gerade den Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Buch "Dunkelnacht" erhalten hat, setzt sich seit Jahren für die Leseförderung ein.

Denn Lesen macht Spaß! Und Vorlesen, dieses gemeinsame Erkunden neuer Welten und Erleben von Abenteuern, erst recht! Aus diesem Grund gibt es jetzt diese digitale Sonderausgabe. Sie vereint Rezensionen der besten Bücher für Kinder und Jugendliche, die in diesem Jahr in der SZ erschienen sind - insgesamt 71 Stück.

In vier Ressorts, die nach Lesealter eingeteilt sind, finden Sie Literatur für Kleinkinder bis 5 Jahre, für Kinder in den ersten Grundschuljahren bis 8 Jahre, für Kinder am Ende der Grundschulzeit bis zur Vorpubertät bis 12 Jahre und für Jugendliche ab 13 Jahre. Außerdem lesen Sie eine hier erstmals veröffentlichte Zusammenstellung der empfehlenswertesten aktuellen Advents- und Weihnachtsbücher.

Lassen Sie sich inspirieren und schenken Sie sich und Ihren Kindern Bücher. Denn, so sagt Kirsten Boie: "Man muss nicht lesen, um glücklich zu sein. Aber es kann helfen."