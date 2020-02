Der Münchner Konsens lautet, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen will in der Welt. Doch das Ziel ist weit entfernt.

Wer vor sechs Jahren Gast der Sicherheitskonferenz war, wurde Zeuge einer kollektiven Einsicht. Joachim Gauck, der damalige Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, seinerzeit Außenminister und heute Gaucks Nachfolger, sowie Ursula von der Leyen, damals Verteidigungsministerin und mittlerweile Präsidentin der Europäischen Kommission, bekannten sich dazu, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen müsse in der Welt. Dieser "Münchner Konsens" ist seitdem zu einem Dauerbekenntnis in der deutschen Außenpolitik avanciert. Beständig wird der Satz bekräftigt, zuletzt besonders prägnant von der Verteidigungsministerin und Noch-CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Gleichzeitig aber scheint sich das Ziel immer weiter zu entfernen. Die hohen Erwartungen - sie bleiben hoch. Wenn es einen Münchner Konsens von 2020 geben sollte, so sicher keinen der Selbstzufriedenheit.

Das hat damit zu tun, wie langsam sich gewisse Dinge in Deutschland bewegen, mehr aber noch damit, wie schnell sich die Welt verändert. Als Joachim Gauck 2014 seine Rede hielt, war die Krim noch nicht völkerrechtswidrig von Russland annektiert, die Flüchtlingskrise noch nicht eskaliert, Donald Trump noch nicht Präsident der USA und der Brexit noch nicht beschlossen. Auch die Konkurrenz der drei Großmächte USA, China und Russland hatte noch nicht jene klaren Konturen gewonnen, die heute die Weltpolitik bestimmen. Den politischen Westen plagten Selbstzweifel, aber noch keine Existenzkrise. Diese fundamentale Veränderung in der Welt führt auch zu einer fundamental veränderten Lage für Deutschland. 2014 ging es noch primär darum, den Erwartungen der Freunde und Verbündeten gerecht zu werden. 2020 gilt es, sich in einer Welt zu behaupten, in der nicht mehr so recht klar ist, wer noch Freund und Verbündeter ist.

Weniger denn je können die Deutschen darauf vertrauen, dass andere übernehmen, was zum Erhalt einer Welt nötig ist, in der auch Deutschland sich einigermaßen sicher fühlen kann. Die Nato ist nicht erst in höchster Not, seitdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verfrüht ihren Hirntod diagnostiziert hat. Von innen setzen Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan der Allianz zu. Von außen warten Wladimir Putin und andere auf die Gelegenheit, das Bündnis zu testen. In dieser Lage ist die Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben eben kein Gefallen für Trump, sondern müsste im eigenen Interesse liegen. Die Nato hat nur eine Zukunft, wenn Europäer, also vor allem auch Deutsche, einen deutlich größeren Teil der Lasten tragen. Genau darüber aber herrscht in Deutschland kein Konsens. Das war 2014 nicht so und es ist auch heute nicht der Fall.

Noch weniger ist die Bereitschaft gewachsen, zusammen mit anderen notfalls auch mit militärischen Mitteln einzugreifen. Großer Zustimmung erfreut sich die Formel, ein Konflikt sei mit militärischen Mitteln nicht zu lösen. Das gilt besonders für Syrien. Das Regime in Damaskus und Russland zeigen aber gerade mit äußersterBrutalität in Idlib, wie sie den Krieg in ihrem Sinne zu lösen gedenken. Mit dem Einsatz bescheidener militärischer Mittel haben Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei oder Russland in Libyen sichergestellt, dass es keine Lösung gegen ihren Willen geben kann. Berlin war mutig, weil es eine politische Konferenz zu Libyen ausgerichtet hat. Erfolg wird es aber nur geben, wenn diese Länder ihn wollen.

Der Rückzug der USA hat Lücken geschlagen. Sie werden gefüllt werden - aber von wem? Für Europa ist das die Schicksalsfrage. Die Antwort wird nicht nur, aber vor allem Deutschland geben müssen.