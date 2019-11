Als Auslandsösterreicherin bin ich immer ein wenig skeptisch, wenn meine Heimat groß in der internationalen Presse auftaucht. Nicht selten geht es um Landsleute, die Kinder in Kellern einsperren, oder Politiker, die das halbe Land an eine vermeintliche russische Oligarchennichte verscherbeln wollen.

Gerade ist das anders. Kaum ein Tag, an dem Österreich nicht als Vorbild genannt wird.Grund ist das Thema Wohnen. Wohnen ist, wie oft gesagt wird, die soziale Frage des 21. Jahrhunderts, und Wien gilt als Metropole, die darauf Antworten gefunden hat. Durch seinen sozialen Wohnungsbau und durch politische Instrumente, die eine hohe Mieterquote fördern. Wien sei eine Stadt, in der sich sogar Krankenschwestern eine gute Lage leisten können, stellte der Guardian einmal fest. Was in London, wo schon der Liegeplatz für ein Hausboot so viel kostet wie anderswo eine Vierzimmer-Wohnung, inzwischen undenkbar ist. Die Huffington Post bezeichnete Wien in Sachen Wohnen sogar als "Paradies". Meine Kollegin Anna Hoben berichtete unlängst auch von der "Wunderstadt Wien", wie Sie hier lesen können.

In Berlin, wo ich arbeite, ist vergangene Woche ein Mietendeckel beschlossen worden. Weil der Berliner Wohnungsmarkt durch Investoren aus aller Welt und den Zuzug von Zehntausenden Menschen im Jahr außer Kontrolle geriet, werden die Mieten nun für fünf Jahre eingefroren. Bestehende Mieten können, wenn sie eine Obergrenze überschreiten, gesenkt werden. Seither ist die Stadt in heller Aufregung. Jetzt sei es nicht mehr weit zum Sozialismus, sagen die einen. Das sei politisches Neuland, sagen die anderen. Ich weise dann gerne darauf hin, dass es in Österreich bereits seit 25 Jahren bundesweite Mietobergrenzen gibt, festgelegt im sogenannten Richtwertgesetz. Das Land hat zwar bestimmt einige Probleme, zu viel Sozialismus gehört aber nicht dazu.

Natürlich ist auf dem österreichischen Wohnungsmarkt nicht alles toll. Wie mir der Wiener Wohnrechtsexperte Walter Rosifka erzählte, ist der Richtwertmietzins oft nicht eindeutig, weil je nach Lage und Ausstattung einer Wohnung Zu- oder Abschläge verrechnet werden dürfen. Wie hoch diese sind, darüber streiten sich Mieter und Vermieter regelmäßig vor Gericht. Außerdem können Mietverträge in Österreich leicht befristet werden, weshalb von den Regelungen diejenigen am meisten profitieren, die alte Mietverträge haben.

Ich erinnere mich noch gut an die Großtante einer Freundin, die in einem Apartment im Schloss Schönbrunn wohnte. Ja, genau, in der berühmten Habsburger-Residenz. Und zwar deshalb, weil einer ihrer Vorfahren für den Kaiser gearbeitet hatte und die folgenden Generationen seine Dienstwohnung mit Seidentapeten und Blick auf die Gloriette einfach weiter bewohnen durften. Das Wort "Mietadel" bekommt da noch eine ganz neue Dimension.

Doch im Gegensatz zu anderen Metropolen, die Sozialwohnungen entweder im großen Stil privatisiert haben (London) oder wegen klammer Kassen verkaufen mussten (Berlin), hat die österreichische Hauptstadt immer am kommunalen Immobilienbesitz festgehalten. Noch in den Neunzigerjahren erreichte der gemeinnützige Neubau, wie das Nachrichtenmagazin Profil unlängst aufschlüsselte, einen Marktanteil von 80 Prozent. Mit 220 000 Wohnungen ist die Gemeinde Wien zudem einer der größten Eigentümer in Europa. Zum Vergleich: Im nicht wesentlich kleineren München, dessen aufgeheizter Immobilienmarkt regelmäßig Schlagzeilen macht, besitzen die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften gerade mal 63 000 Wohnungen.

Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Wien in diesem Jahr einmal mehr zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wurde? Denn wie es sich in einer Stadt lebt, definiert sich ja nicht nur dadurch, wie viel Kultur und Kriminalität es gibt, wie das Schulsystem ist und die Natur im Umland. Sondern auch dadurch, ob sich Krankenschwestern gute Wohnungen leisten können.

Dieser Text ist zuerst im Österreich-Newsletter vom 1. November 2019 erschienen. Kostenlose Anmeldung hier.