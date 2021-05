Wie ist es Familien in der Pandemie ergangen? Vor welchen Herausforderungen stehen Alleinerziehende? Eröffnet die Krise auch Chancen? Diese Sonderausgabe bietet Einblicke in den Corona-Alltag von Deutschlands Mütter, Väter, Kindern.

Von Heike Nieder

"Mama, da sind so komische Leute in meiner Konferenz!" Die Zweitklässlerin hätte jetzt eigentlich ihren täglichen Video-Unterricht. Stattdessen grinst auf dem Bildschirm ein etwa 15-jähriger Junge, harte Bässe wummern im Hintergrund. Im Chat unflätige Kommentare. Dann taucht der nächste Teenager auf, streckt die Zunge raus, winkt in die Kamera. "Die sind aber nicht in meiner Klasse!" empört sich die Siebenjährige. Später stellt sich raus: Jugendliche haben die Konferenz gehackt.

Seit das Coronavirus das Leben von Millionen Familien in Deutschland durcheinandergewirbelt hat, gibt es aber nicht nur Anekdoten zu erzählen wie die obige, harmlos, im Nachhinein sogar irgendwie witzig. Nein, nach über einem Jahr im Spagat zwischen Homeoffice, Hausarbeit und gleichzeitiger Kinderbetreuung sind die meisten Familien im besten Fall angestrengt, im schlimmsten psychisch und körperlich krank.

Dank der voranschreitenden Impfungen scheint nun endlich ein Ende greifbar. Diese Sonderausgabe ist eine Art Zeitdokument. Sie bildet ab, wie es Familien während der Pandemie ergangen ist und ergeht. Sie vereint Texte, die zwischen März 2020 und Mai 2021 in der SZ erschienen sind und die Einblicke geben in den Corona-Alltag von Müttern, Vätern, Kindern. Dazu kommen Geschichten über Menschen, die an ihre Grenzen gekommen sind (Schatten), aber auch solche über die innigen, schönen Momente (Licht).

Die Texte geben den Stand ihres jeweiligen Veröffentlichungsdatums wieder. Sie erscheinen in unveränderter Form. So wird die Situation von Familien zu verschiedenen Zeitpunkten während der Pandemie abgebildet. Altersangaben und Berufsbezeichnungen entsprechen dem Veröffentlichungsdatum unter dem Text.