13. Februar 2019, 18:45 Uhr Editorial Dies ist ihr Weckruf

Die Kanzlerin sagt: Deutschland kann sich nicht mehr voll auf die USA verlassen. Aber was folgt daraus? Die hehren Worte vom Multilateralismus reichen nicht. Auch die Abneigung gegen höhere Verteidigungsausgaben ist nicht automatisch ein Beitrag zum Frieden.

Von Daniel Brössler

Vor bald zwei Jahren hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Bierzelt in Trudering eine Frage aufgeworfen, auf die sie damals nicht vorgab, eine Antwort zu haben. Unter dem frischen Eindruck der noch ungewohnten Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump erklärte sie die Zeiten, in denen sich die Deutschen auf andere "völlig" verlassen konnten, für ein "Stück weit vorbei". Es schwang ehrliche Ratlosigkeit nicht nur der Kanzlerin selbst mit, sondern des ganzen politischen und diplomatischen Betriebs. Die Wirklichkeit, die der Einzug Trumps ins Weiße Haus schuf, hatte nur noch wenig mit der Welt zu tun, in der sich die Deutschen seit Ende des Kalten Krieges eingerichtet hatten. Eine Welt, in der sie sich, von Freunden umgeben, sicher fühlten.

Seit einiger Zeit scheint die Bundesregierung eine Antwort parat zu haben. Außenminister Heiko Maas verkündete den Aufbau eines Netzwerks von Staaten, die für den Erhalt einer regelbasierten Ordnung in der Wert eintreten, eine "Allianz der Multilateralisten". Und Kanzlerin Merkel will sich auf der Sicherheitskonferenz dafür einsetzen, dass multilaterale Strukturen erhalten bleiben. Daran ist nichts verkehrt. Gegen Alleingänge der Starken und Halbstarken müssen die Vernünftigen ihre Kräfte bündeln. Der Versuch, den Atomdeal mit Iran vor Trump zu retten, zeigt, dass das schwierig, aber nicht unmöglich ist.

Eine problematische Wirkung aber entfaltet das Mantra vom Multilateralismus nach innen. Wenn es Merkel in Trudering gelungen sein sollte, die Deutschen wenigstens "ein Stück weit" zu erschrecken, so ist mittlerweile wieder Schläfrigkeit eingekehrt. Einlullend wirkt der Glaube, dem Chaos in der Welt könne begegnet werden, indem sich die deutsche Diplomatie nur ordentlich ins Zeug legt. Dabei weiß inzwischen niemand besser als Heiko Maas, dass der INF-Abrüstungsvertrag durch gutes Zureden nicht zu retten sein wird.

An der Spitze einer neuen Bewegung für Rüstungskontrolle kann Deutschland nur etwas ausrichten, wenn es von Verbündeten wie potenziellen Gegnern ernst genommen wird. Schon deshalb ist Abneigung gegen höhere Verteidigungsausgaben nicht automatisch ein Beitrag zum Frieden. Es geht dabei auch weniger darum, Trump zu gefallen, als die USA langfristig bei der Stange zu halten. Denn genauso langfristig wird Deutschland außerstande sein, ohne Amerikaner und Nato seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Und so richtig die Forderung nach einem außenpolitisch und militärisch stärkeren Europa ist, darf sie kein Vorwand sein, sich hinter der EU und im Ernstfall hinter Frankreich zu verstecken. Die Rettung des Multilateralismus beginnt nicht irgendwo in der Welt, sondern zu Hause.