Die größte Überraschung bei der Nationalratswahl war, dass sich eine Koalition zwischen der ÖVP und den Grünen ausgehen könnte. Für Nicht-Österreicher: Ausgehen heißt, dass etwas klappen könnte. Rein rechnerisch in diesem Fall, denn ob es zu einer türkis-grünen Verbindung kommt, das wird sich erst nach vielen Wochen des Verhandelns zeigen.

ÖVP und Grüne waren die Gewinner der Wahl. Damit ist die Aufzählung der politischen Gemeinsamkeiten schon fast beendet, denn die beiden Parteien trennt ideologisch viel. Unter Sebastian Kurz ist die ÖVP nach rechts gerückt, vor allem in der Ausländerfrage. Kurz kam als Jugendlicher zur ÖVP, weil er surfen wollte und die Partei einen Zugang zum Donaustrand hat. Als Politiker ist er ideologisch flexibel, wenn es der Zeitgeist erfordert. Wenn, wie aktuell, der Klimaschutz in ist, dann trommelt er eben dieses Thema.

In diesem Bereich wird man zu einem Ergebnis kommen können, auch wenn Kurz als Ausgleich für die Wirtschaft etwas herausschlägt. Schwieriger wird es in der Bildungspolitik, wo die in Österreich üblichen Grabenkämpfe rund um Gesamtschule und Gymnasium aufbrechen werden. Außerdem gibt es in der Sozialpolitik unterschiedliche Auffassungen, etwa bei der Mindestsicherung. Bei dem für die Grünen wichtigen Thema Bekämpfung der Kinderarmut wird auch Kurz Sympathiepunkte in der Öffentlichkeit vermuten und sich auf eine Einigung einlassen.

Dieses Bündnis hat vor allem deshalb eine Chance, weil es für Österreich auf Bundesebene neu wäre und international Aufmerksamkeit erregt: Denn Sebastian Kurz will glänzen - jetzt erst recht, um die braunen Flecken auf seinem Sakko zu tilgen. Da zieht er gerne das grüne Mäntelchen in Zeiten der angesagten Klimadiskussionen an.

In Werner Kogler sitzt ihm bei den Grünen ein versierter Verhandler gegenüber, der schon 2003 mit am Tisch saß, als es schon einmal Koalitionsverhandlungen mit der Volkspartei gegeben hat. Nach der Nationalratswahl Ende November 2002 kam die ÖVP auf 42 Prozent, die Grünen kamen auf neun, diesmal sind die Ergebnisse 37 und knapp 14 Prozent - der Abstand ist also geringer geworden. Gescheitert sind die Gespräche damals vor allem am Klima, erzählte der damalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. An der Arroganz des damaligen ÖVP-Obmanns Wolfgang Schüssel, der den potenziellen Koalitionspartner bei jeder Gelegenheit seine Überlegenheit habe spüren lassen. Arrogant kann auch Kurz sein und schneidend, wenn ihm etwas nicht passt, dann ist die in der Öffentlichkeit vorgetragene Höflichkeit schnell dahin.

Dabei trifft er auf Koglers Sturheit, der aber in den 16 Jahren, die seit den gescheiterten Verhandlungen vergangen sind, auch pragmatischer geworden ist. Wie die Grünen insgesamt. Sie haben im selben Jahr, 2003, begonnen, Regierungserfahrung auf Länderebene zu sammeln - in Oberösterreich. Inzwischen waren oder sind sie in fünf von neun Bundesländern in Regierungsverantwortung.

Peter Pilz, der damals mit den Wiener Grünen die innerparteiliche Widerstandsgruppe gegen eine Regierungsbeteiligung im Bund angeführt hat, hat keinen Einfluss mehr. Wer die Wiener Grünen jetzt führt, wissen nur Insider. Der damals größte inhaltliche Knackpunkt, die Eurofighter, sind abgehakt. Aber beim Budget - Verhandler war Werner Kogler - könnte es wieder haken.

Im Hintergrund wird der nunmehrige Bundespräsident Van der Bellen versuchen, da und dort diskret einzugreifen, wenn es bei den Verhandlungen stockt. Anders als mit Schüssel hat er mit Kurz ein sehr gutes Verhältnis - manche halten es schon für zu eng. Für Van der Bellen wäre es sicher eine persönliche Genugtuung nach den Erfahrungen 2003, wenn er eine Regierung aus ÖVP und Grünen - in Österreich auch schon K.u.K.-Koalition genannt - angeloben könnte. Für Nicht-Österreicher: Vereidigen ist damit gemeint. In Österreich gibt's zumindest am Anfang Lob.

