Nach der Stürmung der mexikanischen Botschaft in Ecuador durch die Polizei haben mehrere Länder die Regierung in Quito verurteilt. Ecuadors Vorgehen sei eine klare Verletzung internationaler Normen, erklärte Brasilien. Ähnlich äußerten sich die linksgerichteten Regierungen in Kuba, Kolumbien und Venezuela sowie die rechtsgerichteten Argentiniens und Uruguays. Mexiko hat seine diplomatischen Beziehungen zu Ecuador auf Eis gelegt und wird beim Internationalen Gerichtshof klagen. Hintergrund war die Festnahme des ehemaligen Vizepräsidenten Ecuadors, Jorge Glas, am Freitagabend in der mexikanischen Botschaft in der Hauptstadt Quito. Er war wegen Korruption verurteilt worden.