Ecuador erlebt einen Ansturm venezolanischer Flüchtlinge. Beobachter sprechen von bis zu 25 000 Menschen, die alleine dieses Wochenende die Grenze zwischen Ecuador und seinem nördlichen Nachbarn Kolumbien passiert haben sollen. Viele wollten einreisen, bevor am Sonntag um Mitternacht eine neue Visaregelung in Kraft trat: Venezolaner können seitdem ein humanitäres Aufenthaltsrecht in Ecuador beantragen, begrenzt auf zwei Jahre. Dafür müssen sie sich aber vorab auf einer Internetseite registrieren, in einem ecuadorianischen Konsulat vorsprechen und 50 Dollar Bearbeitungsgebühr bezahlen. Experten schätzen, dass vor allem letzteres für viele der Flüchtlinge eine große Hürde darstellen wird. Bereits vier Millionen Venezolaner haben ihr Land verlassen.