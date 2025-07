Ecuador hat einen der mächtigsten Drogenhändlerbosse an die USA ausgeliefert. Adolfo Marcías Villamar alias „Fito“ wurde am Sonntag an die US-Justiz übergeben und mit einem Sonderflug nach New York gebracht, wie die Tageszeitung El Universo am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Der 45-Jährige sollte noch am Montag vor einem Gericht in Brooklyn erscheinen. Die USA werfen ihm Drogen- und Waffenhandel in großem Stil vor. „Fito“ war der Chef der Bande „Los Choneros“, die mit mexikanischen Kartellen zusammengearbeitet hat. Er ist in Ecuador zu einer Haftstrafe von 34 Jahren wegen Drogenhandel, Mord und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt. Vor einem Jahr gelang ihm die Flucht aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Guayaquil. Wie er entkommen konnte, haben die Behörden bis heute nicht mitgeteilt.