Von Sebastian Schoepp, München

In einem Wohnzimmer in Belgien wird der Ausgang der ecuadorianischen Präsidentenwahl am Sonntag mit besonders großer Spannung erwartet werden: In Belgien lebt der frühere Präsident Rafael Correa, von dort aus wird er seinem Favoriten Andrés Arauz die Daumen drücken. Gewinnt der linksgerichtete Kandidat, und die Umfragen deuten darauf hin, gibt es für Correa möglicherweise die Chance, in das Land zurückzukehren, das er von 2007 bis 2017 regierte. Arauz wollte Correa ursprünglich sogar zum Vize machen, aber das wird dann wohl doch nicht gehen angesichts der Haftstrafe von acht Jahren, zu der Correa im vergangenen Jahr in Abwesenheit verurteilt worden war.

Ein Gericht hielt es für erwiesen, dass er Schmiergelder für die Vergabe von Staatsaufträgen genommen hat. Correa hat das Urteil als Versuch zurückgewiesen, ihn von seinem Heimatland fernzuhalten. Das hat ihn aber nicht gehindert, zugunsten seines Ex-Ministers Arauz am Wahlkampf auf Plakaten und Videos teilzunehmen, was immer wieder zu Konflikten mit der Wahlbehörde führt. Correa sagt, diese werde von seinem Nachfolger und Feind Lenín Moreno angestiftet.

Mit den Allianzen ist es eben so eine Sache in Ecuador. Der scheidende Präsident Moreno war einst Weggefährte Correas und dessen Wunschnachfolger, als Correa 2017 nach drei Amtsperioden nicht mehr antrat. Moreno gewann die Wahl, überwarf sich mit Vorgänger Correa, Ermittlungen der Justiz wurden eingeleitet. Correa entkam nach Belgien, dem Land, aus dem seine Frau stammt. Interpol verweigerte den Vollzug eines internationalen Haftbefehls gegen Correa, weil das Verfahren politisch motiviert sei, so berichtete das in Ecuador gut vernetzte Online-Portal Amerika 21.

Bewohner von Küste und Hochland sind traditionell verfeindet

Das Produkt des Fädenziehens ist nicht zuletzt der Kandidat Arauz vom linken Wahlbündnis Union der Hoffnung (Unes). Dessen schärfster Rivale ist Guillermo Lasso, ein alter Bekannter, der schon 2013 und 2017 verlor. Arauz und Lasso repräsentieren die sich jeweils in traditioneller Feindschaft gegenüberstehenden Landesteile: Lasso entstammt der tropischen Küste, wo die Bananenmagnaten herrschen und Nachkommen von Einwanderern die dominante Gruppe sind. Arauz steht für das andine Hochland, wo die Indigenen in der Mehrheit sind.

Inhaltlich vollzieht sich ihr Zweikampf an den üblichen Bruchlinien: Lasso präsentierte sich sich in einer TV-Debatte im Januar als Kandidat der Wirtschaft, der die Ölproduktion ankurbeln will, um die verlorenen Einnahmen aus dem Tourismus wettzumachen, der wegen der Pandemie stillsteht. Arauz hingegen setzt auf staatliche Unterstützung für in Not geratene Familien, er will einer Million Familien je Tausend US-Dollar schenken, um Konsum und Wirtschaft zu stärken. Durch die Pandemie und die Maßnahmen sind laut Unicef mehr als 700 000 ecuadorianische Haushalte in die Armut abgerutscht.

Die weiteren 14 Bewerber bei der Wahl dürften keine große Rolle spielen, allerdings wird durch das breite Kandidatenfeld eine Stichwahl wahrscheinlich.

Moreno lieferte Assange aus, sein Vorgänger nannte das ein Verbrechen

Meistens hat bei Wahlen das einwohnerstärkere Hochland die Oberhand, weshalb Ecuador seit bald 20 Jahren links regiert wird. Lenín Moreno wandte sich im Laufe seiner Präsidentschaft aber eher der Mitte zu und suchte die Aussöhnung mit den USA. Als Morgengabe lieferte er Julian Assange, der in der Londoner Botschaft lästig geworden war - und den einst Vorgänger Correa dort aufgenommen hatte. Der nannte den Rausschmiss Assanges ein Verbrechen.

Die Situation ist nicht unähnlich zu einem anderen Andenland, Bolivien, aus dem der ebenfalls linksgerichtete Präsident Evo Morales 2019 flüchten musste nach Vorwürfen des Wahlbetrugs. Aus dem Exil heraus aber betrieb er die Kandidatur eines früheren Ministers, der die Wahl 2020 gewann und seinen Mentor Morales heimholte. Dort mischt der Ex-Präsident im Hintergrund mit, zurzeit allerdings weniger, denn Morales hat Covid-19.

Auch in Ecuador wütet das Virus, das arme Land ist eines der am meisten von der Krankheit betroffenen. Die Pandemie verkompliziert das Wählen massiv, trotzdem wurde an dem Termin 7. Februar festgehalten.