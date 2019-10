Ecuadors Präsident Lenín Moreno hat seinen Vorgänger Rafael Correa und Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro beschuldigt, einen Staatsstreich voranzutreiben. "Maduro und Correa haben ihren Destabilisierungsplan in Gang gesetzt", sagte Moreno am Montagabend. Die Plünderungen bei der Protestwelle der letzten Tage gegen die Erhöhung der Spritpreise habe bewiesen, dass es sich um ein Bestreben zur Zerstörung der demokratischen Staatsordnung handele. Wegen der Proteste hat Moreno die Regierung von Quito nach Guayaquil in den Westen des Landes verlegt. Es gilt ein Ausnahmezustand für 60 Tage.