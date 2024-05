Mit einem Lächeln im Gesicht tritt Matthias Ecke durch die Tür. Trotz allem. Erst als er sich unter lang anhaltendem Applaus dem Podium nähert, ist seine Verletzung zu erkennen. Das linke Auge, noch immer rot-blau unterlaufen. Die Schwellung im Gesicht, die noch abklingt. Sie zeugen von dem Angriff in Dresden von vor eineinhalb Wochen, bei dem vier Jugendliche den SPD-Politiker krankenhausreif geschlagen hatten, als er gerade dabei war, Plakate aufzuhängen. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung gibt es bei drei von ihnen Spuren in die rechtsextreme Szene. Ecke musste nach dem Angriff operiert werden. Der Vorfall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt und war in den Wahlkämpfen für die Europawahl und die Kommunalwahlen doch nur einen von mehreren Angriffen auf Politiker, weitere folgten direkt.