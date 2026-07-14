Die US-Regierung blockiert wegen der Ausbreitung von Ebola die direkte Einreise eigener Staatsbürger aus der Demokratischen Republik Kongo. Wie ein Vertreter des Weißen Hauses mitteilte, werden US-Bürger, die sich im Kongo aufhalten oder diesen kürzlich verlassen haben, auf ⁠eine Flugverbotsliste gesetzt. Sie dürfen erst einreisen, nachdem sie eine Wartezeit von 21 Tagen in einem Drittland verbracht haben. Die Maßnahme ‌betrifft unmittelbar etwa zwei Dutzend Amerikaner, ‌die am Dienstag in die USA fliegen wollten. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hatte die Anordnung zuvor mit dem Ebola-Risiko begründet. Die kongolesische Regierung gab an, dass die Zahl der bestätigten ‌Ebola-Infektionen bis ‌zum 12. Juli auf 1963 gestiegen sei. Demnach starben 719 Menschen an den Folgen ‌der Erkrankung.