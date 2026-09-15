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Ebola in Kongo„Wenn wir diesen Ausbruch nicht stoppen, wird er der schlimmste von allen sein“

Lesezeit: 6 Min.

Ein lokaler Zivilschutz-Mitarbeiter desinfiziert in der Provinz Ituri einen Sarg, während seine Kollegen einen Verstorbenen aus dem Haus holen.
Ein lokaler Zivilschutz-Mitarbeiter desinfiziert in der Provinz Ituri einen Sarg, während seine Kollegen einen Verstorbenen aus dem Haus holen.
Foto Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Afrikas oberster Gesundheitspolitiker erklärt, was den Kampf gegen Ebola in Kongo erschwert, welchen Anteil Donald Trump daran hat – und wie der Kontinent endlich unabhängig von Medikamenten aus dem Ausland werden soll.

Interview von Paul Munzinger, Kapstadt

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Jean Kaseya ist Kongolese, arbeitet in Äthiopien und schaltet sich zum Videogespräch aus einem Hotelzimmer in Namibia zu. Er ist viel unterwegs in Afrika, das gehört zu seiner Arbeit als Vorsitzender von Africa CDC, der obersten Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union. Doch was seit dem aktuellen Ebola-Ausbruch los ist – mit fast 3500 Toten und mehr als 7000 bestätigten Fällen schon jetzt der größte in der Geschichte der Demokratischen Republik Kongo –, das gehe über den normalen Stress hinaus. „Seit drei Jahren mache ich diesen Job nun“, sagt er, „es fühlt sich an wie zwanzig.“

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Die Wut der Gen Z hat den Präsidenten im Oktober 2025 aus dem Amt gefegt. Aber von der Euphorie dieser Tage ist fast nichts übrig in Madagaskar, keiner glaubt mehr an Neuwahlen, an die Beteiligung der Jugend. Selbst untereinander ist da jetzt ein Bruch.

SZ PlusVon Paul Munzinger

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