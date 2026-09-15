Ebola in Kongo„Wenn wir diesen Ausbruch nicht stoppen, wird er der schlimmste von allen sein“

Jean Kaseya ist Kongolese, arbeitet in Äthiopien und schaltet sich zum Videogespräch aus einem Hotelzimmer in Namibia zu. Er ist viel unterwegs in Afrika, das gehört zu seiner Arbeit als Vorsitzender von Africa CDC, der obersten Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union. Doch was seit dem aktuellen Ebola-Ausbruch los ist – mit fast 3500 Toten und mehr als 7000 bestätigten Fällen schon jetzt der größte in der Geschichte der Demokratischen Republik Kongo –, das gehe über den normalen Stress hinaus. „Seit drei Jahren mache ich diesen Job nun“, sagt er, „es fühlt sich an wie zwanzig.“