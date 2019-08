1. August 2019, 11:51 Uhr Epidemie Ruanda schließt wegen Ebola seine Grenze zu Kongo

Vor einem Jahr war in der Demokratischen Republik Kongo eine Ebola-Epidemie ausgebrochen. Seitdem sind fast 1800 Menschen an der Krankheit gestorben.

In den vergangenen Wochen waren erstmals auch Fälle in der Großstadt Goma aufgetreten, die an der Grenze zu Ruanda liegt.

Jetzt reagiert das Nachbarland und hat seine Grenze zum Schutz geschlossen.

Wegen der zunehmenden Ausbreitung der Ebola-Epidemie in Kongo hat Ruanda die Grenze zum Nachbarland geschlossen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Quellen aus dem ruandischen Außenministerium und der kongolesischen Regierung in Kinshasa.

Bereits vor einem Jahr, am 1. August 2018, hatte Kongos Gesundheitsministerium den Ebola-Ausbruch der WHO gemeldet. Seitdem sind den kongolesischen Behörden zufolge mindestens 2674 Menschen an Ebola erkrankt und 1790 Menschen gestorben. Nach der Epidemie in Westafrika 2014/2015 mit mehr als 11 000 Toten ist dies der bislang schlimmste Ebola-Ausbruch.

Bereits drei Ebola-Fälle in Goma

Vor einigen Wochen war erstmals seit dem Ausbruch vor einem Jahr auch ein Ebola-Fall in der kongolesischen Großstadt Goma aufgetreten. Ein Pfarrer, der in der weiter nördlich gelegenen Region Butembo, dem Krisenherd der Epidemie, seine Hände auf mehrere Kranke gelegt hatte, hatte die Krankheit Mitte Juli in die Grenzstadt gebracht. An diesem Mittwoch dann war ein zweiter Mann in der Millionenstadt an Ebola gestorben. Auch seine Tochter habe sich infiziert, teilte ein Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. Das einjährige Mädchen ist der derzeit dritte bestätigte Ebola-Fall in Goma.

Die WHO hatte die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Repiblik Kongo nach dem ersten Fall in Goma Mitte Juli als internationalen Gesundheitsnotstand eingestuft, gleichzeitig aber empfohlen, keine Reisebeschränkungen einzuführen.

Bandenkämpfe und Gewalt erschweren die Situation

Die Epidemie ist bereits der zehnte Ebola-Ausbruch in dem zentralafrikanischen Land. Anders als in der Vergangenheit gelingt es jedoch bisher nicht, die Verbreitung des Virus unter Kontrolle zu bekommen. Laut WHO sind dafür die starken Wanderbewegungen der Menschen, schlechte Ausrüstung der Gesundheitszentren und vor allem Misstrauen in der Bevölkerung und die anhaltende Gewalt in der Region verantwortlich.

Verschiedene Milizen und Banden kämpfen im rohstoffreichen Ostkongo um Einfluss. Kranke wagen sich deshalb oft nicht zum Arzt, Helfern wird der Zugang zu Dörfern verwehrt. Anfang des Jahres musste die Organisation Ärzte ohne Grenzen die Arbeit in mehreren Gebieten einstellen, weil es zu Angriffen auf Ebola-Behandlungszentren kam. Allein im ersten Halbjahr 2019 registrierten die Behörden etwa 200 Attacken auf Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal. Auch Skepsis und Widerstand in der Bevölkerung erschweren den Einsatz der Helfer und verhindern möglicherweise lebensrettende Impfungen.