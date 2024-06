Zum Artikel „Ich will mit den Scheißdingern nichts zu tun haben“ vom 20. Juni 2024 haben wir die Leserinnen und Leser des „Im Südwesten“-Newsletters gefragt: Schwören Sie auf Verbrenner oder sind Sie Team E-Mobilität? Und warum? Hier lesen Sie eine Auswahl der Rückmeldungen:

Gelassenheit gegenüber Unzulänglichkeiten

Seit nahezu drei Jahren sind wir im Besitz eines E-Autos Corsa e und können inzwischen auf etwa 30 000 gefahrene Kilometer zurückschauen. Wir kennen alle Argumente, Vorurteile und erfundenen Theorien der E-Auto-Gegner genauso wie die Stärken und Schwächen dieses Wagens/Antriebssystems. Wir lassen uns zwischenzeitlich nur noch auf Diskussionen mit Leuten ein, die bereit sind zuzuhören. Das Fahren eines Wagens, dessen Reichweite stark vom Fahrverhalten des Fahrers abhängt, erfordert generell eine andere Einstellung zum Auto. Statt einer Vorliebe für schnelles Fahren, orgastisches Wohlbefinden beim Röhren Hunderter Pferdestärken und den Vorzug von Benzin und Abgas in der Luft ist ein Mindestmaß an Empathie für die Weltkugel erforderlich. Die Gelassenheit gegenüber den noch bestehenden Unzulänglichkeiten stellt sich dann von alleine ein. Voraussetzung dazu ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Mobilität und Umwelt. Wir wären schon weiter, wenn nicht eine Partei aus den Vorurteilen und Gewohnheiten der Benzinfraktion ständig versuchen würde, politisches Kapital zu schlagen. Helmut und Hildegard Fehler, Weikersheim

Vernünftige technische Lösung fehlt

Die Zukunft ist und bleibt das E-Auto, aber mir hat noch niemand erklären können, wie das mal sein wird, wenn all die Hunderttausenden oder sogar Millionen Stadtbewohner und Mieter*innen ein E-Auto haben. Hängen dann überall aus dem zweiten, dritten, vierten Stock lange Kabel raus, um die Autos unten auf der Straße zu laden? Eine vernünftige technische Lösung hat mir noch niemand zeigen können. Schade eigentlich, aber es ist und bleibt eine ganz einfache praktische Hürde. In unserer Gemeinde gibt es vielleicht drei oder vier öffentliche Ladesäulen. Es müssten aber mindestens tausend sein! Rolf Schmidt, Winterbach

Keine Förderprogramme für Privatpersonen

Ich setze tatsächlich auf Elektro-Autos und würde auch sehr gerne eines kaufen. Wir haben eine PV-Anlage und genügend klimafreundlichen Strom, um das Auto tanken zu können. Wir würden also etwas fürs Klima und für unseren Geldbeutel tun. Allerdings bekommt man die E-Fahrzeuge neu mit einer Reichweite von mindestens 350 bis 400 Kilometern erst ab schlappen 50 000 Euro, wenn dann auch noch eine Anhängerkupplung dran soll. Die bräuchten wir nämlich auch wieder. Weder die Landesregierung noch die Bundesregierung bieten derzeit Förderprogramme für Privatpersonen an. Was sehr schade ist und auch nicht nachvollziehbar. Sabine Huber-Michele, Lautenbach

Doppelt so teure E-Version

Als ich vor sieben Jahren meinen VW Up kaufte, war die E-Version doppelt so teuer, sonst hätte ich mir damals schon den Stromer gekauft. Jetzt mit 85 Jahren hält mich der Benziner zum Einkaufen im Zwei-Kilometer-Radius vermutlich noch aus. Solange ich noch fit genug bin. Er wurde erst 15 000 Kilometer bewegt. Denn ich fahre schon seit 20 Jahren nur noch mit dem Zug und dem MVV. Johann Häußler, München

Lösungen statt Ausreden

Ola Källenius hat uns in einem Interview mal als „Early Adopters“ bezeichnet, womit er gerade bei uns vermutlich recht hat: Unser erstes vollelektrisches Auto (Renault Fluence) haben wir circa 2005 gekauft. Der Autohändler kam aus dem Raum Offenburg und hat uns den Neuwagen bis Baden-Baden gefahren. Dort wurde das Auto nochmals geladen, damit es von uns übernommen und nach Hause gefahren werden konnte. Ich kann mich an Winterzeiten erinnern, in denen die Reichweite nur 40 Kilometer betrug. Zu dieser Zeit hatten wir parallel noch einen Verbrenner zur Verfügung und deshalb war das kein Problem. Anfangs hatten wir natürlich auch Bedenken wegen der Reichweite und insbesondere der Ladeinfrastruktur. Grundsätzlich haben wir zu Hause an der Haussteckdose in der Garage geladen. Über Nacht drangehängt, und morgens war das Auto startklar. Die PV-Anlage auf dem Hausdach hält die Kosten absolut in Grenzen. Wenn wir unterwegs waren, haben wir schon im Vorfeld geschaut, ob und wo wir am Ziel oder auf der Strecke laden können. Weitere Strecken sind wir mit dem Verbrenner gefahren.

Seit 2016 haben wir nur noch ein Fahrzeug und das ist vollelektrisch. Zuerst einen Renault Zoe und jetzt einen Megane. Das Fahren mit einem E-Auto möchte ich nicht mehr missen. Dank der Apps mit angezeigten Ladestationen sind auch weitere Strecken mittlerweile unproblematisch. Anfangs haben wir für weitere Strecken in den Urlaub einen Verbrenner-Mietwagen genommen. Aber auch das ist jetzt vorbei.

Letzten Monat sind wir 650 Kilometer einfache Strecke in den Urlaub in Deutschland gefahren. Alle 200 Kilometer haben wir Kaffeepause gemacht von circa 30 Minuten, und in dieser Zeit hat das Auto geladen. Damit war das Auto auch am Zielort noch mit ausreichend Reichweite geladen. Die App zeigt auch Ladestationen im Ausland an, sogar auf Mallorca.

Wir sind auch nicht über die Autobahn geschlichen, sondern ganz normal im Verkehrsfluss mitgeschwommen. Das war zu den Anfangszeiten auch anders. Es ist ein anderes Fahren, und man plant seine Reise auch einfach anders. Ansonsten laden wir das Auto nach wie vor an der Haussteckdose in der Garage, und wenn wir es mal vergessen haben sollten und mehr Reichweite brauchen, dann geht es kurz zur Schnellladestation.

Wie heißt es so schön: Wer will, findet Lösungen und wer nicht will, Ausreden.

Wo ich jedoch weiter Handlungsbedarf sehe: Mit Erhöhung der E-Autoverkäufe muss auch die Ladeinfrastruktur weiterwachsen, damit es genügend freie (Schnell-)Ladestationen in der Umgebung gibt, zum Beispiel an den Autobahnen, aber auch im Wohnumfeld oder an den Arbeitsplätzen, beim Einkaufen, damit auch Menschen E-Autos kaufen können, die keine Garage oder eigene Lademöglichkeit zu Hause haben. Es braucht aus meiner Sicht auch mehr Erläuterung, wie ich an den Ladestationen bezahlen kann und was es für kW-Unterschiede gibt usw. Und dass man natürlich die Vorteile betont. Sandra Knospe, Eberdingen-Nussdorf

Reines Vergnügen

Ich fahre seit fast drei Jahren mit einem Plugin-Hybrid und davon 51 Prozent rein elektrisch. Das Fahren mit dem Elektromotor ist das reine Vergnügen, und mein nächstes Fahrzeug wird ein reines Elektrofahrzeug sein. Edwin Beugel, Colmar (Frankreich)

Fahrstil ist entspannter und gleichmäßiger

Ich fahre inzwischen im fünften Jahr vollelektrisch und werde sicher nie mehr auf Verbrenner umsteigen. Es sind nicht nur die „rationalen“ Gründe, wie höhere Energieeffizienz, es ist vor allem das tolle Fahrgefühl. Mein Fahrstil hat sich verändert, ich fahre entspannter und gleichmäßiger, da ich sicher sein kann, bei Bedarf sehr schnell beschleunigen zu können.

Ich nutze mein E-Auto nicht nur im Nahverkehr, sondern auch für weite Reisen (Nizza, Montpellier, Bordeaux…). War es anfänglich noch abenteuerlich, weil das Ladenetz sehr dünn war und oft technisch nicht besonders befriedigend, ist es inzwischen besonders in Frankreich überhaupt kein Problem mehr und in Deutschland zumindest auf den Hauptstrecken und in den Städten auch nicht. Bernd Engesser, Kirchzarten

Lademöglichkeiten sind zu vage

Für mich und meine Familie kommt bis auf Weiteres ein E-Auto nicht infrage, weil wir zum einen keine Lademöglichkeit in einem Mehrfamilienhaus haben und zum anderen uns die Lademöglichkeiten für weite Fahrten im In- und Ausland zu vage sind. Wolfgang Jörreßen, Herrenberg

Sehr gute Erreichbarkeit von Ladesäulen

Die Nutzung von Verbrennerautos ist heute irrational. Die Erreichbarkeit von Ladesäulen ist heute schon sehr gut und über die Navi auch bestens vermittelt. Man bleibt nicht liegen. Nach zwei Jahren Praxis mit meinem Hybrid – Mindestfahrstrecke 60 Kilometer – ergibt sich, dass ich 80 Prozent meiner täglichen Fahrten elektrisch bewältige. Lediglich für meine Urlaubsfahrten benötige ich noch den Verbrenner. Mit dem heutigen Stand der Ladesäulen auch in der Schweiz, Österreich und Italien würde ich ein vollelektrisches Auto – 500 Kilometer Reichweite – wählen. Kurt Liebenstein, Baden-Baden

Hinweis

