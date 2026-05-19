Was heute wichtig war
Mit neuen Prämien will die Bundesregierung E-Autos fördern. Der Zuschuss beträgt bis zu 5000 Euro pro Fahrzeug und kann auch rückwirkend beantragt werden. Voraussetzung sind unter anderem Einkommen, Kinderzahl und Fahrzeugkriterien wie CO₂-Grenzen oder elektrische Reichweite. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Zum Artikel
- Elektroautos: Hohe Spritpreise und Förderung treiben Nachfrage in die Höhe
- Verbraucherportal: Tausende Tankstellen verstoßen gegen Zwölf-Uhr-Regel
Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Tengelmann-Chef Christian Haub. Er soll mögliche Hinweise auf den Verbleib seines 2018 verschwundenen Bruders Karl-Erivan Haub vor Gericht verschwiegen haben. Hintergrund sind mutmaßliche Überwachungsbilder aus Moskau, deren Echtheit allerdings nie belegt werden konnte. Zum Artikel
Nagelsmann macht Neuer zur Nummer eins im deutschen WM-Kader. Laut SZ-Informationen hat der Bundestrainer Oliver Baumann bereits über die Entscheidung informiert, Neuer als Stammtorwart einzusetzen. Der Hoffenheimer soll dennoch Teil des WM-Kaders bleiben. Im DFB wird zudem erwogen, mit vier statt drei Torhütern zum Turnier zu reisen. Zum Artikel
- MEINUNG Der Eiertanz ist mit der Entscheidung für Neuer zu Ende, die Diskussionen nicht
- Fußball-WM: Die Hauptstadt Berlin hat offenbar keine Fanmeile geplant
Russland beginnt große Militärübung mit Atomwaffen. Dabei werden laut Verteidigungsministerium auch umfangreiche Luft-, See- und Nuklearstreitkräfte eingesetzt, darunter ballistische Raketen, Marschflugkörper sowie mehrere atomar bestückbare U-Boote. Ziel der Übung soll es sein, die Einsatz- und Abschreckungsfähigkeit der Streitkräfte zu testen, einschließlich der in Belarus stationierten Nuklearwaffen. Zum Artikel
US-Debatte um Nikotin als angebliches „Wundermittel“ sorgt für Kritik. Der Tabakwirkstoff wird von Teilen der „Make America Healthy Again“-Bewegung als gesundheitsfördernd dargestellt. Wissenschaft und Gesundheitsbehörden widersprechen und verweisen auf die hohe Suchtgefahr. Gleichzeitig gewinnt Nikotin politisch an Bedeutung: Die Trump-Regierung kippt ein geplantes Verbot für E-Zigaretten und Mentholzigaretten. Zum Artikel
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