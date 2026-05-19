Mit neuen Prämien will die Bundesregierung E-Autos fördern. Der Zuschuss beträgt bis zu 5000 Euro pro Fahrzeug und kann auch rückwirkend beantragt werden. Voraussetzung sind unter anderem Einkommen, Kinderzahl und Fahrzeugkriterien wie CO₂-Grenzen oder elektrische Reichweite. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Tengelmann-Chef Christian Haub. Er soll mögliche Hinweise auf den Verbleib seines 2018 verschwundenen Bruders Karl-Erivan Haub vor Gericht verschwiegen haben. Hintergrund sind mutmaßliche Überwachungsbilder aus Moskau, deren Echtheit allerdings nie belegt werden konnte. Zum Artikel

Nagelsmann macht Neuer zur Nummer eins im deutschen WM-Kader. Laut SZ-Informationen hat der Bundestrainer Oliver Baumann bereits über die Entscheidung informiert, Neuer als Stammtorwart einzusetzen. Der Hoffenheimer soll dennoch Teil des WM-Kaders bleiben. Im DFB wird zudem erwogen, mit vier statt drei Torhütern zum Turnier zu reisen. Zum Artikel

Russland beginnt große Militärübung mit Atomwaffen. Dabei werden laut Verteidigungsministerium auch umfangreiche Luft-, See- und Nuklearstreitkräfte eingesetzt, darunter ballistische Raketen, Marschflugkörper sowie mehrere atomar bestückbare U-Boote. Ziel der Übung soll es sein, die Einsatz- und Abschreckungsfähigkeit der Streitkräfte zu testen, einschließlich der in Belarus stationierten Nuklearwaffen. Zum Artikel

US-Debatte um Nikotin als angebliches „Wundermittel“ sorgt für Kritik. Der Tabakwirkstoff wird von Teilen der „Make America Healthy Again“-Bewegung als gesundheitsfördernd dargestellt. Wissenschaft und Gesundheitsbehörden widersprechen und verweisen auf die hohe Suchtgefahr. Gleichzeitig gewinnt Nikotin politisch an Bedeutung: Die Trump-Regierung kippt ein geplantes Verbot für E-Zigaretten und Mentholzigaretten. Zum Artikel

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