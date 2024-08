Nun sitzt der Telegram-Chef in Paris in Haft

Von Oliver Meiler

Pourquoi? Ja, warum nur? In Frankreich fragt man sich, warum Pawel Durow, Gründer und Chef des russischen Messengerdienstes Telegram, meistens wohnhaft in Dubai, am Samstagabend ausgerechnet hierher geflogen ist, wo er doch annehmen musste, dass sie ihn gleich festnehmen würden. Er kam auch nicht durch die Hintertür: Sein Privatjet setzte in Le Bourget bei Paris auf, dem kleinen, exklusiven Flugplatz für Geschäftsreisende. Und da standen dann auch schon Beamte und führten den 39-jährigen Multimilliardär ab.