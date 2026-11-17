In Berlin ist ein der terroristischen Hisbollah nahestehender Moscheeverein verboten worden. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen Geschäftsräume und Wohnungen von Mitgliedern des Vereins El-Irschad und dessen Teilorganisationen, insgesamt 28 Räumlichkeiten, wie die Senatsinnenverwaltung mitteilte. Das Vereinsvermögen sei beschlagnahmt worden.

Zur Begründung erklärte Innensenatorin Iris Spranger (SPD), der Verein richte sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Zweck und Tätigkeit würden den Strafgesetzen zuwiderlaufen. El-Irschad biete der terroristischen Hisbollah im Libanon neben einer organisatorischen und finanziellen Unterstützung auch eine Plattform zur Verbreitung ihrer Propaganda und verfassungsfeindlichen Ideologie innerhalb der schiitischen Diaspora in Berlin, unter anderem durch Jugendarbeit.