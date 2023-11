Krawalle in Dublin:"Voller Hass"

Von Alexander Mühlauer, London

Es sind Szenen der Gewalt, wie sie Irland seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat: In der Nacht zum Freitag zog ein rechtsextremer Mob durch Dublin und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Die Randalierer zündeten Busse an, plünderten Geschäfte und warfen Brandbomben auf Polizeiautos. Irlands Polizeichef Drew Harris berichtete am Tag danach von "schrecklichen Vorfällen", die teils vermummten Krawallmacher seien "voller Hass" gewesen. Bereits am Donnerstagabend hatte er eine "von rechtsextremer Ideologie getriebene Hooligan-Fraktion" für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht.