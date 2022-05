Auf der künstlich geschaffenen Insel Palm Jumeirah in Dubai haben viele ausländische Investoren Immobilien gekauft.

2021 ließ der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein Leak mit Grundbuchdaten aus Dubai kaufen. Das Ziel: Steuerhinterzieher und Geldwäscher aufspüren. Was ist daraus geworden?

Von Jan Diesteldorf und Meike Schreiber, Frankfurt

Der "König von Nigeria" ist außer Dienst, er hat es sich schön gemacht auf seine alten Tage. Im Emirat Dubai, wo die Sonne das Meer bis auf Badewannentemperatur aufheizt, gehört ihm und seiner Frau eine beachtliche Sammlung an Häusern und Wohnungen. Laut Grundbuchdaten sind es mindestens drei Apartments und eine Villa auf der künstlichen Palmeninsel Palm Jumeirah, dem ultimativen Luxus-Symbol in dem Emirat am Persischen Golf. Exklusiver kann man kaum wohnen. Alle, denen dort etwas gehört, eint ihr Reichtum. Aber nicht alle von ihnen haben ihr Geld auf sauberen Wegen verdient.